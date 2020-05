NTS Radio, con il supporto di Jameson Whiskey, da vita al Remote Utopias, 24 ore di festival radiofonico con artisti provenienti da tutto il mondo.

Dalle 10 italiane di sabato 2 maggio fino alle 10 del giorno dopo NTS Radio ospiterà l’evento Remote Utopias. Tra gli ospiti Bicep, Tame Impala, Skrillex, Erykah Badu e Four Tet, che ha da poco rilasciato 16 nuove tracce (clicca QUI). La trasmissione funzionerà anche come raccolta fondi a beneficio della Global FoodBanking Network, organizzazione internazionale no profit che combatte la fame nel mondo. Sarà infatti possibile fare una donazione dal sito web ufficiale della NTS Radio.

Visto che per un bel po’ di tempo festival, concerti e simili non potranno svolgersi come vorremmo l’emittente radiofonica con sede a Londra, con il sostegno del famoso produttore di whiskey irlandese Jameson, ha riunito più di 50 artisti e personaggi dello spettacolo di diversi generi e generazioni che ci intratterranno con performance live, anteprime e video esclusivi.

Remote Utopias è un vero e proprio festival di musica e arte on air. Dalla fotografia con Wolfgang Tillmans alla cinepresa con il regista Khalil Joseph, dal gigante della grime JME al funk brasiliano di Iasmin Turbininha, dalla trap di Hong Gong con Fotan Laiki all’afrobeat nigeriano di Obongjayar. Inoltre ospiti speciali faranno la loro parte come il mitico attore Jonah Hill e l’anti-rapper JPEGMAFIA, che con i suoi dischi ha dissato letteralmente mezzo pianeta.

C’è però anche tanta elettronica. Il poeta e musicista James Massiah, ANZ, il duo indonesiano Gabber Modus Operandi, DJ Python, DJ Celeste e Omar-S direttamente da Detroit. Ma non finisce qui (in fondo potete trovare l’intera line up).

Il mondo è ancora bloccato in casa ed in questo momento, come in ogni periodo di crisi, all’arte e alla musica, ma soprattutto agli artisti stessi è richiesto un sforzo maggiore per alleviare giornate che sembrano tutte uguali. Lo stanno facendo, questo festival ne è un bell’esempio. Come lo è anche il progetto di Parkett #homework, che supporta la Croce Rossa Italiana, a cui molti DJ e producer già hanno aderito.

Una curiosità: NTS Radio è stata creata nel 2011 da Femi Adeyemi il quale è anche coinvolto nella fondazione della piattaforma musicale Boiler Room. Il suo scopo è diffondere buona musica.

Info e line up completa QUI.