Ascolta in anteprima la traccia “Force Majeure” di Introversion nella raccolta “We are not alone”, in uscita su BPitch Control il prossimo 9 ottobre.

BPitch Control, storica label berlinese della dj e producer Ellen Allien, è pronta a rilasciare una nuova raccolta. Un album che racconti al meglio la visione techno di una delle più importanti, longeve e rappresentative etichette della capitale tedesca.

“We are not alone”, in uscita il prossimo 9 ottobre, ha un obiettivo ben preciso. Compiere un viaggio di 33 tracce nell’universo techno underground BPitch. I produttori che hanno collaborato al disco sono coloro che suonano alle feste WANA ed i nuovi nomi promettenti della scena underground.

Infatti dal 2016 Ellen Allien ha realizzato una serie di eventi che ospitano numerosi dj che rappresentano la visione di una nuova techno dinamica e fresca. La crew dei party “We are not alone” ha visto protagonisti club come il Griessmuehle prima, ed oggi la nuova location del Revier Südost. Le esibizioni degli artisti sono state accompagnate dalle immagini di Pfadfinderei.

La nuova compilation, strutturata in tre parti ciascuna composta da undici tracce, descrive la visione Bpitch attraverso lo stile personale delle giovani promesse e di nomi già più affermati. Il prossimo 9 ottobre uscirà la prima parte che oltre ad Ellen Allien conterrà le tracce tra gli altri di Introversion, P.Leone, Insolate e Lady Starlight.

Tracklist:

1. Ellen Allien – ‚XTC’

2. Introversion – Force Majeure

3. Insolate – Retrograde Motion

4. DJ T-1000 – Frequency Kill

5. Nocow – Let Em Fall

6. Alpha Tracks & Blue Hour – Lessons With Bob

7. Cadency & Hadone – Crash It Here

8. Yan Cook – Lullaby

9. Lady Starlight – RE-15

10. P.Leone – Bay Head

11. Keith Carnal – Jerk Off

Si distinguono stili differenti che si miscelano attraverso un viaggio in diverse tappe. Si passa dalla techno tipicamente acid di Insolate ,che rappresenta oggi la scena croata nel mondo, alle sonorità tra hip hop e influenze detroitiane in P. Leone, alla modernità elettronica del russo Nocow.

Potete ascoltare in anteprima la traccia “Force Majeure” di Introversion.

Per il giovane producer berlinese è la prima release su Bpitch, dopo i successi ottenuti su etichette come Your Mother Naked, Concept of Time e Arts Collective.

Le precedenti release si sono distinte per l’unione tra una techno piuttosto dark, con riferimento a sonorità anni ’90, in perfetto connubio con melodie e accordi trance classici. Il mix tra questi due riferimenti musicali portano ad una scelta stilistica originale caratterizzata dall’uso di due elementi imprescindibili: synth e breakbeat.

La traccia contenuta in “We are not Alone” è nel pieno stile sopracitato. Il breakbeat segna la riga di sviluppo della traccia che incalza perennemente. A metà brano vi è un momento di stasi dove viene lasciato spazio ad una melodia trance che dona un momento di respiro alla traccia prima della ripartenza.

Qui sotto vi lasciamo l’anteprima del nuovo singolo. Buon Ascolto!