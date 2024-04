Oggi presentiamo una super premiere che vede protagonista una collaborazione tra due leggende: Black Asteroid e Speedy J.

Black Asteroid è uno degli artisti più discussi di sempre. Il suo stile così dark e controcorrente ci ricorda sempre più spesso le rockstar degli anni migliori, ovvero, coloro che utilizzavano la musica come strumento per comunicare al pubblico le verità della vita e non per farsi guardare il c*lo e ricevere like.

Brian in tal senso è stato sempre un visionario, la sua musica ha sempre eccitato il pubblico, dai tempi in cui fu accolto alla corte di Chris Liebing, con il suo EP su CLR. Ma parliamo anche di tempi più recenti, come quando ha pubblicato “Flesh” su Pls.Uk.

La sua visione della musica e il suo concetto di libertà di espressione ha fatto il giro del mondo. Inoltre, la storia della sua carriera è veramente singolare. Difatti, non tutti gli artisti possono affermare di aver collaborato con delle voci mastodontiche come quelle di Prince o dei Depeche Mode.

Un salto nel passato, presente e futuro di Brian Black

La sua carriera musicale ha avuto inizio molti anni fa, come sound designer e tecnico delle tastiere per Prince ai Paisley Park Studios nella sua città natale di Minneapolis. L’esperienza accanto a Prince fu di forte ispirazione al punto che fu proprio in quel periodo che Brian iniziò a lavorare alla propria musica.

Successivamente il produttore è riuscito ad entrare a gamba tesa nella scena techno mondiale e a non uscirne più. Per esempio, nel 2011, il singolo di debutto dei Black Asteroid, “Engine 1”, ha presentato al

mondo, un suono techno industriale unico che è rapidamente decollato, spingendo Black a

suonare in club come Berghain e Tresor, ma anche Khidi a Tbilisi, Fabric e Fold a Londra.

Anno dopo anno, la sua presenza si consolidava anche all’interno dei grandi festival e iniziative come l’impareggiabile Amsterdam Dance Event.

Black Asteroid è pronto più che mai a lanciare un’altra delle sue bombe e stavolta ha deciso di fare le cose in grande stile, invitando alla realizzazione del suo prossimo lavoro, delle vere e proprie star della scena techno.

Alla scoperta del suo prossimo lavoro discografico

L’attesissimo e davvero originale disco crossover a cura di Black Asteroid, arriva dove la techno non è mai arrivata prima. Al centro della scena ascoltiamo chitarre e voci graffianti e distorte, insieme a un muro di sintetizzatori modulari per creare solidi groove e atmosfere guidate dalla macchina che si fondono con le performance live. Questo tipo di sonorità è tipico del genio che solo Brian può far uscire dalla lampada.

Dirge Out feat. Ian Astbury

Machine feat. Michele Lamy

Ashes and Dust feat. ACTORS

Love feat. Louisahhh

Polyfusion

Meth Rain feat. Front Line Assembly

Blast

Into My Body feat. Blush Response

The Void of Nothingness

Infinite Blackness feat. Speedy J

Ashes and Dust (Extended) feat. ACTORS

Dirge Out feat. Ian Astbury (Time Traveler Remix)

Tra i nomi che hanno collaborato alla realizzazione di Infinite Darkness, troviamo Louisahhh, Time Traveler e Blush Response. In realtà ne sono molti di più ma preferiamo farvi scoprire tutti i dettagli cliccando su questo link.

Ma i nostri lettori più affezionati sanno che per rendere l’idea di questo nuovo album c’è bisogno di un primo ascolto. Per questo abbiamo deciso di ospitare in anteprima assoluta sul nostro canale SoundCloud la traccia realizzata in collaborazione con la leggenda dell’Electric Deluxe: Speedy J.