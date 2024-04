Dal 1 al 4 Agosto 2024 nella cornice della Valle D’Itria, torna VIVA! Festival per una scoppiettante ottava edizione che vede protagonisti Underworld e Air, confermandosi nuovamente come uno degli eventi più avanguardisti nel panorama italiano.

The valley is beating è il motto che da anni guida il VIVA! Festival. Da già otto edizioni, il Valle D’Itria International Music Festival si inserisce in un contesto unico e ricco, offrendo ai suoi partecipanti un momento unico di riscoperta e emozione all’insegna della musica, divertimento e contatto con la natura.

Nel corso degli anni, l’evento ha ospitato le esibizioni di alcuni tra i più importanti artisti della scena elettronica e alternativa internazionale, riscuotendo un notevole successo di pubblico, sia italiano che europeo, affermandosi come uno dei festival più stimolanti della Penisola.

Per questa edizione, VIVA! 2024 fa ritorno alle sue radici, nel luogo in cui tutto ha avuto inizio nel 2017. L’Arena Valle d’Itria sorgerà proprio accanto al suggestivo borgo antico di Locorotondo, immersa in un’incantevole oasi naturale e nel punto più panoramico del paesaggio.

Per quattro giorni, la valle e le sue bellezze diventeranno lo stage vibrante di un’esperienza di comunità, dove le energie e ricchezze del territorio alimenteranno ogni partecipante, generando una continua interazione tra il pubblico, la terra e gli artisti. VIVA! 2024 è dunque non solo l’ennesimo scoppiettante festival musicale, ma è una celebrazione della vita con tutto quello che di bello la compone.

La line-up

Come nelle edizioni precedenti, gli annunci degli headliner di quest’anno non deludono, confermando l’evento fra i più attesi della calda estate mediterranea.

Venerdì 2 agosto, la serata vedrà protagonisti gli Air, duo francese che sorprenderà la folla con un esclusivo viaggio nel passato reinterpretando i beat del loro iconico album d’esordio Moon Safari. Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel da oltre vent’anni si sono distinti nel panorama dell’elettronica, diventando i maggiori esponenti del French-Touch. I loro suoni hanno influenzato artisti da ogni parte del mondo, con le loro sonorità dreamy ed eteree.

Sabato 3 agosto, l’energia degli Underworld approderà in Puglia. Bestie sacre del mondo della musica elettronica da oltre trent’anni, l’incredibile gruppo coinvolgerà la Valle D’Itria in un vortice di suoni elettrizzanti, che trascineranno gli ascoltatori in un viaggio sensoriale senza tempo, tra pulsazioni ipnotiche e atmosfere avanguardistiche. Un’esperienza musicale che risveglierà sensazioni profonde e spingerà i confini dell’immaginazione.

Per prendere parte a questa incredibile celebrazione della vita, gli abbonamenti per i giorni del 2, 3 e 4 agosto sono disponibili QUI! Nuovi annunci sono previsti a breve sui canali di VIVA!.