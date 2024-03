Tresor arriva per la prima volta in Sicilia in occasione di EAST SIDE FESTIVAL 2024. Lo showcase della label berlinese si terrà lunedì 1° aprile, in collaborazione con PHASE 2.

EAST SIDE FESTIVAL 2024 si preannuncia imperdibile. Catania è pronta a scrivere una pagina memorabile della sua clubculture grazie all’esclusiva collaborazione tra Tresor e Phase 2. L’evento si terrà il giorno di Pasquetta nella splendida cornice dell’Afrobar.

In occasione di EAST SIDE FESTIVAL 2024 Tresor porterà la magia di Berlino nella suggestiva location dell’Afrobar. Un vero e proprio paradiso per i clubbers in cui solo il sound techno riesce a coprire il suono del mare. Un daytime speciale nato dalla fusione tra la scia dark e vaporosa del club berlinese e le vibes suggestive e uniche del club siciliano.

(C) Caterina Fisichella

Grande ritorno a Catania per il DJ e producer spagnolo Hector Oaks. Maestro dei vynil set, muove i primi passi nella scena underground di Madrid per poi trasferirsi a Berlino, dove pubblica i primi vinili su Key Vinyl, la label di Freddy K. Proprietario delle etichette OAKS e KAOS, ha esportato il suo sound energico nell’Europa orientale grazie alla sua residenza al Bassiani Club di Tblisi, animando il dancefloor con i suoi set-maratona che lo hanno reso celebre.

In occasione di EAST SIDE FESTIVAL 2024 lo showcase Tresor vedrà in console anche Handmade, resident del club berlinese dal 2009 e fondatore del collettivo Same Bitches Berlin. Il suo sound, già noto nei club di Detroit, Kiev, Buenos Aires e non solo, arriverà finalmente in Sicilia grazie alla collaborazione tra Tresor e Phase 2.

(c) Simone Monaco. Klangkuenstler closing set. Afrobar 2024

Attesissima anche Madalba, DJ di Bari che ha consacrato il suo ruolo di attivista techno grazie agli anni trascorsi tra Detroit e Berlino. Dal 2012 al 2016 è resident del celebre party Homopatik. Nel 2017 lancia la sua label Future Dèjà Vu, che promuove il sound di artisti il cui comune denominatore è la capacità di infuocare il dancefloor. Oggi è resident di Tresor e del party Buttons all’://About Blank.

Prima volta in Italia per Dimitar Georgiev, DJ residente a Berlino e cuore del collettivo Stamina, punto di riferimento del clubbing bulgaro.

Attesissimo anche lo showcase Phase 2 che porterà in console 3 tra i DJ più amati dai clubbers siciliani: Paska, Schifano e VEFFEV, che con il groovy sound dei suoi vynil set rende impossibile lasciare il dancefloor. I 3 DJ sono resident Phase 2 e WithLove, altro format nato a Catania che costituisce il cuore del clubbing in Sicilia.

(c) Caterina Fisichella

Entrambe le proposte nascono dall’esperienza trentennale di Giuseppe Fiolo, che è anche il co-fondatore e proprietario di Seedj, una piattaforma nata con l’obiettivo di supportare la crescita degli artisti nell’industria musicale elettronica.

Tresor x Phase 2 – line up

L’evento del 1° aprile, nato dall’esclusiva collaborazione tra Tresor e Phase 2, è parte di EAST SIDE FESTIVAL 2024, che si terrà a Catania durante il weekend di Pasqua. Ulteriori aggiornamenti saranno annunciati sulle pagine social Phase 2 e With Love. È possibile acquistare i ticket per il daytime del 1° aprile QUI.