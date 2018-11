Il 7 dicembre sarà rilasciato As We Were Saying, l’album di debutto di Héctor Oaks, Dj resident del Club Bassiani.

As We Were Saying sarà pubblicato sull’etichetta del club georgiano Bassiani Records; a comunicarlo è l’ufficio stampa del locale e porta la firma del Dj che anima la Horoom del secondo piano del locale. Nell’ultimo anno il Bassiani è stato al centro dell’attenzione dopo che l’11 maggio fu costretto a chiudere con l’accusa di un presunto traffico di droga; per riaprire due settimane dopo grazie ad una vera e propria rivoluzione messa in atto dall’attivismo giovanile del paese. La reazione sociale e culturale dopo gli eventi che hanno coinvolto il Club, rappresenta ad oggi, uno tra i più interessanti avvenimenti di carattere sociale in Europa (guarda QUI il documentario).

Ed è proprio la tensione che ha travolto il Club in quelle ore che Héctor Oaks ha voluto esorcizzare dentro le undici tracce di As We Were Saying, come dimostrano anche le immagini del video di presentazione dell’album. Il Teaser è infatti un’insieme di scatti provenienti dalle proteste e rivolte che sono avvenute in giro per il mondo, ed è accompagnato dall’incalzante atmosfera della traccia di Héctor.

“The 11 tracks are a portrayal of the spirit captured in the vaults of the Dinamo Stadium”

afferma l’artista.

“From my point of view, this is the voice of a generation that found it’s freedom in raving. To all of you my Georgian brothers and sisters, and anybody who felt touched by this. As we were saying: we dance together. One of you.”

Héctor Oaks nel corso della sua carriera ha collaborato anche con l’etichetta italiana Sonntag Morgen, con la quale ha rilasciato The Life I Choose nel 2014 e Sonntag Morgen 006V, realizzato in collaborazione con l’artista spagnolo Kwartz nel 2015.

As We Were Saying sarà rilasciato il 7 dicembre, ordina la tua copia QUI.

Tracklist

A1. Is Imminent

A2. Sounds Violent, Truth Always Is

A3. Reign

B1. Forwarded State Of Evidence

B2. As We Were Saying

C1. Purpose-Method

C2. Afterall, She Had No Reason To Stay

C3. Horoom Reclusion

D1. Improved Motto

D2. Together We Stand

D3. From Here Onwards (Outro)