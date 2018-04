Lost in Space Live, il progetto di Jeff Mills nato dalla collaborazione con “l’Orchestre National du Capitole” di Tolosa, sarà trasmessa in live streaming venerdì 6 aprile 2018 alle ore 20:00.

Lo scorso luglio Jeff Mills aveva già confermato la collaborazione e le nuove performance che lo avrebbero coinvolto con “l’Orchestre National du Capitole” di Tolosa nel suo progetto Lost In Space Live.

Ma sorprendendo tutti e in anteprima mondiale, sarà possibile seguire la premiere in live streaming il 6 di aprile 2018 alle ore 20:00. Spettacolo dove si esibirà sempre con l’Orchestre du Capitole Tolouse, diretta da Christophe Mangou. (segui i link a fondo pagina).

Lost in Space EP, il progetto che ha anticipato le performance, è stato rilasciato lo scorso 13 di Ottobre sulla sua Axis Records, e come vi avevamo anticipato QUI , non è la prima volta che il producer di Detroit si cimenta con la realizzazione di musica ispirata allo spazio profondo. Da interi album fino ai progetti più recenti come The Outer Limits , nato in collaborazione con la NASA e la NTS radio, dove attraverso un nuovo programma verrà data voce alle performance d’avanguardia di Jeff Mills insieme ad altri artisti, in grado di proiettarci nello spazio/tempo, attraverso la loro interpretazione concettuale dell’universo.



Secondo quanto rilasciato dalla Axis Records, Jeff Mills avrebbe creato Lost In Space EP ispirato:

“dai progressi che l’umanità potrà compiere in merito ai viaggi spaziali a scopo di colonizzare nuovi pianeti”

Lost In Space infatti è un’escursione musicale attraverso l’ignoto, dove musica elettronica e musica classica si uniscono per accompagnarci attraverso un viaggio verso la scoperta dei meandri più profondi dello Spazio inesplorato.

Dove una serie di eventi inattesi si scontrano con la perdita della percezione del tempo che scorre, permettendo all’essere umano di affrontare nuove scoperte e cavalcare nuovi traguardi. In questa ricerca, impareremo di più su noi stessi, saremo in grado di guardarci dentro mettendo in discussione tutto ciò che conosciamo.

Perderci e non essere in grado di capire quello che ci si propone davanti, sarà una certezza inevitabile. Tanto che potremmo dover ripensare alla scienza e a ciò che sappiamo sulle leggi della fisica, e della musica.

Lo spettacolo sarà possibile seguirlo in live streaming il 06 aprile 2018 alle 20:00 via Medici.tv oppure via ARTE concert.

Se vuoi ascoltare il primo episodio di “The Outer Limits” lo trovi QUI, altrimenti se vuoi ripercorrere la storia di Jeff Mills la trovi QUI. Infine QUI trovi l’ultima release di Jeff Mills.